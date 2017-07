O 4º Troféu Açores e o 6º Troféu Ibérico de Clubes, que atribui a Taça André Jordan, vão de vento em popa e em apenas quatro meses já se disputaram 15 das 22 etapas classificativas, movimentando 846 jogadores de clubes de Inglaterra, Espanha e Portugal.

Este circuito promovido pelo Club de Golf Ibérico em colaboração com a Stream Plan culmina este ano com a final marcada para 21 e 22 de outubro no Clube de Golfe da Ilha Terceira, para onde viajarão pela Azores Airlines os vencedores dos 22 torneios de qualificação que irão decorrer até finais de setembro.

Neste momento há 14 jogadores apurados para a Final, sendo que cada um deles irá depois designar o seu acompanhante: Ana Maria Rebelo, Manuel Ramos, Vasco Alves, António Atayde, José Leite Braga, Luís Chaves, José João Soares, João Couto, Carlos Gonçalves, José Carlos Silveira, Rui von Amann, Vicente Cordero, Andy Parry e Kim Um Young-Goo.

14 Apurados em 15 torneios porque o Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas, com uma dinâmica interessante, optou por realizar um circuito dentro do circuito, ou seja, leva a cabo seis torneios integrados no “Circuito Tranquilidade/Confinvest Race to Açores”, em pares, e a dupla vencedora só será conhecida no dia 9 de setembro, na Curia. Esses dois jogadores disputarão a Final do 6º Troféu Ibérico de Clubes (por equipas) e decidirão o contemplado para o torneio individual da final do 4º Troféu Açores.

O formato criativo do Troféu Açores tem levado a um crescente interesse dos sócios dos clubes e, por exemplo, a vitória do inglês David Richards no Troféu Açores de 2016, levou a que houvesse mais alguns inscritos este ano na etapa do Buckinghamshire Golf Club, nos arredores de Londres.

Os torneios que contaram até ao momento para o 4º Troféu Açores / 6º Troféu Ibérico de Clubes foram os seguintes:

Torneio de Categorias da Aldeia dos Capuchos (Almada); Taça Paulo Reis do Oporto Golf Club (Espinho); Torneio da Delegação Centro da Associação Nacional de Seniores de Portugal, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort; Torneio da Delegação de Senhoras da ANSG, no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor (Oeiras); Club Championship Açorlógica, no Clube de Golfe da Ilha Terceira; 4º Torneio do Circuito Tranquilidade / Confinvest Race to Açores, no Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas (Coimbra); 3º Torneio Ordem de Mérito do Clube Millennium bcp, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort; 3º Torneio da Ordem de Mérito/Troféu Ibérico do VerdeGolf Country Club, no Batalha Golf Course (São Miguel); 6º Torneio da Ordem de Mérito do Clube de Golfe de Belas, no Belas Clube de Campo (Sintra); Torneio Sunset Migaitas, no Axis Ponte de Lima Golf Resort; Taça Praia de Miramar, no Club de Golf de Miramar (Vila Nova de Gaia); Taça CampoReal 2017, no Dolce CampoReal; 1º dia do Campeonato Extremadura Absoluto, no Golf del Guadiana (Badajoz); Trofeo Social de Verano Le Club 2017, no Norba Club de Golf (Cáceres) e Mid Month Stableford, no Buckinghamshire Golf Club (Londres).

Todas as etapas qualificativas distribuíram prémios patrocinados pela Murganheira (uma caixa com 3 vinhos, Reserva Tinto DOC Especial, Reserva Branco e Velha Reserva Bruto), pela Azores Gourmet (pack degustação com variedade de produtos gourmet açorianos) e Kankura Golf (voucher 50% desconto em calçado). E em quase todos estes eventos os participantes tiveram oportunidade de degustar produtos açorianos fornecidos pela Azores Gourmet, fruta, águas e café Fonte Viva/ Simple Fruit e Murganheira.

Como é fácil de verificar-se, pela distribuição geográfica, pelo número e diversidade de participantes, quer em termos de qualidade de jogo, quer de género, quer de faixas etárias, o Troféu Açores e o Troféu Ibérico de Clubes conseguem divulgar a Região Autónoma dos Açores, criando uma simbiose perfeita entre o desporto e o turismo.

O Troféu Açores e o Troféu Ibérico de Clubes são organizados e promovidos pela Stream Plan, empresa que encerra nos seus quadros e em parcerias diretas uma vasta equipa com grande experiencia na organização de eventos desportivos (Volta a Portugal em Bicicleta, Volvo Ocean Race, Rali Dakar, Campeonatos do Mundo de Vela, Troféu de Portugal TP52, Lisbon Grand Prix Offshore, WCT Figueira Pro, etc.). Em golfe, alguns dos elementos da Stream Plan foram responsáveis ou colaboraram, para além das edições anteriores do Açores Ladies Open, na realização de mais de 30 eventos do European Tour, incluindo o Open de Portugal, Estoril Open, Madeira Islands Open e Brazil Open e ainda inúmeros eventos do European Challenge Tour, Ladies European Tour e European Seniors Tour.