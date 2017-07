O Benfica foi a Londres disputar a Emirates Cup e os seus adeptos terão ficado preocupados com aquilo a que assistiram. As debilidades defensivas de um conjunto – e essas debilidades não são, como se entende, apenas assacadas à zona defensiva – que se sujeitou a duas derrotas sem brilho nem glória (Arsenal, 2-5;Red Bull Leipzig, 0-2) não deixarão de fazer pensar os seus responsáveis técnicos num momento em que a primeira prova da época se aproxima a olhos vistos: Supertaça, agendada para o próximo dia 5 de agosto. Rui Vitória, sempre tranquilo, pelo menos aparentemente, tenta passar uma imagem de segurança. Ouçam-no: “Estamos a preparar um plantel que nos irá dar garantias para lutar por um campeonato que vai ser muito exigente. A partir de amanhã, já vamos estar virados para o nosso foco e é isso que importa!”

Pois, percebe-se. Muito bem. Mas a verdade é que o tetracampeão português passou uma imagem bastante para o pobrete e nada alegrete nessa velha capital do império no qual o sol nunca se punha. A juntar, como se sabe e se viu a tempo devido, a outro momento muito pobrete, igualmente, que foi a tal goleada helvética (ia para escrever federal) face a um grupo de rapazes mais ou menos organizado que leva o nome simpático e compincha de Young Boys (1-5).

Com a saída de Ederson, Lindelof e Nélson Semedo, a nau benfiquista sofreu um rombo no costado que a leva a meter água por todos os lados. E traz à superfície outro facto indesmentível: a veterania de Júlio César, Luisão e Jardel, muito provavelmente um trio com o qual Rui Vitória contaria para fazer face a um primeiro embate nos jogos a doer.

“Houve coisas bem feitas, outras não tanto. Tentámos dar oportunidades a jogadores menos utilizados, quisemos perceber como se comportam em determinadas situações”: palavras de Rui Vitória.

Há, de qualquer forma, uma realidade que muito dificilmente se contraria. Na época passada, com a saída, sobretudo, de Renato Sanches e de Gaitán (e Guedes, mais tarde), o Benfica perdeu nitidamente qualidade, ainda que a tenha mantido a níveis suficientes para vencer, justamente, o campeonato nacional e até a Taça de Portugal.

Mas a cada sangria, e elas são anuais e irreversíveis, as fraquezas aumentam, mesmo que, aqui e ali, surja algum jovem talento que seguirá, dentro em pouco, o caminho dos grandes campeonatos. Esta condição inevitável de um clube que precisa de vender não é, por muito boa vontade que exista, resolúvel apenas com recurso aos meninos do Seixal.

A forma como o galeão encarnado abandonou as docas de Londres, preocupantemente adornado, precisa de resposta convincente. A manta já não dá para tapar os pés e a cabeça simultaneamente. E isso, geralmente, promete um forte resfriado.