A Assembleia Constituinte será empossada num prazo de 24 a 72 horas, revelou esta segunda-feira o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

"A Assembleia Constituinte é um facto e vai ser empossada no prazo máximo de 72 horas. Mas poderá acontecer em 24 horas", disse Diosdalo Cabello.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou que 8.089.320 pessoas votaram, no domingo, nas eleições promovidas pelo presidente Nicolas Maduro. De acordo com o Ministério Público, pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de confrontos durante a jornada eleitoral.

A convocatória de eleição para a Assembleia Constituinte foi feita a 1 de maio pelo presidente venezuelano – o objetivo era alterar a Constituição em vigor, nomeadamente aspetos relacionados com a segurança do país. A oposição, que não participou nas eleições, acusa Maduro de usar estas eleições com o propósito de instaurar reformas que aproximarão a Venezuela do regime cubano, censurando todos aqueles que se oponham às decisões tomadas.