Pedro Sousa foi derrotado na final do challenger de Tampere, na Finlândia.

O tenista português, primeiro cabeça-de-série do torneio e número 156 do ranking mundial, caiu frente ao francês Calvin Hemery, oitavo cabeça-de-série e número 213 do ranking ATP, pelos parciais de 3-6 e 4-6.

Esta foi a segunda final de um challenger para Pedro Sousa neste ano. Na primeira, em Francavilla, Itália, o tenista natural de Lisboa conquistou mesmo a vitória.