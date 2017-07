O super-clássico da pré-temporada terminou com o triunfo do Barcelona sobre o Real Madrid, por 3-2, em mais um jogo da International Champions Cup, este jogado em Miami.

O encontro foi pleno de ritmo e intensidade do inicio ao fim, com quatro golos na primeira parte. Logo aos três minutos, Messi abriu o marcador, concluindo após um passe perfeito de Busquets. Apenas quatro minutos volvidos, Rakitic aumentou a contagem, assistido por Neymar - o avançado brasileiro esteve em plano de evidência, naquele que poderá ter sido o seu último jogo com a camisola Blaugrana, atendendo ao interesse declarado do PSG nos seus serviços.

O Real Madrid, todavia, ainda tinha uma palavra a dizer, e reduziu logo aos 14, através de um remate de fora da área de Kovacic. E aos 36, Marco Asensio repôs a igualdade em jogada individual, numa primeira parte de loucos.

O segundo tempo, com inúmeras substituições de parte a parte - entre as quais a troca de Vidal por Nélson Semedo aos 63' -, teve menos emoção. Destacou-se o golo de Piqué aos 50', a concluir após livre cobrado por Neymar.

No final do encontro, Sergio Ramos não teve problemas em admitir ver com bons olhos a saída do brasileiro. "Troquei de camisola com ele e espero que seja a última do Barcelona. Para nós seria um problema a menos. É um grandíssimo futebolista e uma peça chave no Barcelona. Ele decide o seu futuro, mas seria um problema a menos porque nos jogos importantes ele marca a diferença", assumiu o capitão do Real Madrid. Neymar, refira-se, não seguiu com a comitiva catalã para Barcelona, dirigindo-se à China por compromissos comerciais.