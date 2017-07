A potencial transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain ainda não aconteceu, mas já causa enorme polémica. Desta feita, foi o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, a prometer apresentar queixa à UEFA contra o clube francês, caso este avance realmente para a contratação do avançado brasileiro.

Segundo o dirigente, o PSG irá desrespeitar as regras do fair-play financeiro caso acione a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros que liga Neymar ao Barcelona. "A liga irá apresentar uma queixa, porque se trata de uma questão que também respeita a La Liga. Hoje está relacionada com o Barcelona, mas amanhã poderá ser o Real Madrid ou o Atlético de Madrid. O PSG não pode ter encaixes em direitos comerciais superiores aos do Real Madrid ou do Barça… é impossível", atirou à rádio espanhola "Cadena Ser".

Também Dani Alves se pronunciou sobre o assunto. Na ressaca da Supertaça francesa, onde conquistou o seu primeiro troféu ao serviço do PSG, marcando um golo e assistindo para outro no triunfo sobre o Mónaco por 2-1, o lateral-direito brasileiro pediu "coragem" ao compatriota. "Oxalá aconteça, espero isso. Não tenho a nada a ver com a sua decisão, mas é uma decisão importante. É este tipo de decisões que os homens têm de tomar. As decisões são para os corajosos e eu sou o mais corajoso. Decidi deixar o Barcelona e a Juventus. E ele deve decidir para continuar a evoluir. Só quero que o meu amigo seja feliz, seja onde for. Se for aqui, muito melhor", realçou Dani Alves, pedindo a Neymar para "ser egoísta": "Os clubes não pensam em ti, só o fazem quando dás resultados. Eu sou um bom exemplo. Disse-lhe uma coisa: sê valente, o mundo é dos corajosos."