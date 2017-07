Um incêndio de grandes proporções ocorrido durante o Tomorrowland, em Barcelona, obrigou na noite deste sábado a evacuar do recinto do festival de música eletrónica as 20 mil pessoas que se encontravam no Parque de Can Zam, em Santa Coloma de Gramanet, nos arredores de Barcelona.

O fogo deflagrou no palco principal do festival, durante um espetáculo de pirotecnia, com várias estruturas a serem rapidamente consumidas pelas chamas. Segundo as equipas de emergência chamadas ao local, citadas pelo El País, a evacuação do recinto decorreu dentro da normalidade e do incêndio não resultaram feridos.

Nascido na Bélgica, numa localidade a Norte de Bruxelas, o Tomorrowland, um dos mais importantes festivais de música eletrónica realizados na Europa, tinha este ano a sua primeira edição em Barcelona.