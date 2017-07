Ao segundo jogo, a segunda derrota para o Benfica na Emirates Cup, prestigiado torneio de pré-temporada que as águias estão a realizar em Inglaterra. Depois do desaire frente ao Arsenal, no sábado (2-5), este domingo os comandados de Rui Vitória caíram perante o RB Leipzig (0-2), equipa-sensação da última edição da Bundesliga.

Rui Vitória fez dez alterações em relação ao onze que havia perdido com os Gunners, mantendo-se apenas Cervi como titular. De resto, tudo novo, destacando-se o regresso de Fejsa - o sérvio foi mesmo o capitão dos encarnados. A exibição, todavia, acabou por ser bastante mais desanimadora que a da véspera: para se ter uma ideia, o primeiro lance de verdadeiro perigo do Benfica aconteceu aos... 78 minutos, por Jonas. Na recarga, Mitroglou marcou, mas o golo foi anulado por claro fora-de-jogo do grego.

Até então, praticamente só deu Leipzig. Os alemães, que contaram com Bruma de início, comandaram o jogo e marcaram logo aos 19', com o lateral Halstenberg a aproveitar as muitas facilidades concedidas por uma frágil defesa encarnada, composta por Pedro Pereira, Lisandro, Rúben Dias e Grimaldo, à frente de Bruno Varela. Aos 53', já depois de muitas outras ocasiões desperdiçadas, aumentou a vantagem, com Compper a ganhar de cabeça a Lisandro.

O tetracampeão nacional só melhorou com a entrada de jogadores mais experientes, como Jonas, Mitroglou ou Pizzi, que entrou após o grego se ter lesionado, aparentemente por fadiga muscular - esteve apenas nove minutos em campo. Ao todo, o Benfica fez seis jogos nesta pré-época e venceu apenas dois, sofrendo 14 golos. Um registo muito fraco: Rui Vitória tem muito trabalho pela frente e pouco tempo, já que o primeiro jogo oficial da época, que vale um troféu (a Supertaça frente ao Vitória de Guimarães) tem lugar já no próximo sábado.