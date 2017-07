Stephen Ferreira obteve ontem (Sábado) o seu primeiro top-10 da temporada no Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana.

O português do Zimbabué foi 9º classificado no primeiro de uma série de seis torneios da Vodacom Origins of Golf, disputado no Highland Gate Golf & Trout Estate, com 213 pancadas, 3 abaixo do Par, o mesmo resultado do sul-africano Riekus Nortje.

Stephen Ferreira somou voltas de 70, 72 e 71, ficando a 7 pancadas do vencedor, o sul-africano Doug McGuigan (68 68 70).

O português de apenas 25 anos ascendeu ao 44º lugar da Ordem de Mérito do Sunshine Tour, sendo de salientar que até à época transata nunca tinha conseguido um top-10 e que agora em temporada e meia já leva cinco, mostrando a sua notória evolução.

Quanto a António Rosado, o outro português que jogou o torneio, chegou a integrar o top-15 aos 18 buracos, mas falhou o cut por 1 única pancada, no 45º lugar, com 148 (71 77), 4.