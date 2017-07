Lembra-se de Patrícia, personagem interpretada por Núria Real na primeira e na segunda temporada de ‘Morangos com Açúcar’? Vive longe de Portugal e já é mãe.

Núria tinha apenas 10 anos quando se tornou conhecida do grande público por dar vida a Patrícia. Depois dos ‘Morangos com Açúcar’, a atriz participou na série ‘O Prédio do Vasco’ e ‘Vasquinho e Companhia’. No entanto, a jovem deixou a representação e iniciou uma vida diferente noutro país.

Hoje, Núria vive em Inglaterra, país onde acabou os estudos, aos 15 anos. A antiga estrela portuguesa foi mãe em 2015.