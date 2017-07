Os 70 anos do Festival de Locarno comemoram-se a partir de quarta-feira e até 12 de agosto com uma edição que terá em retrospetiva a obra de Jacques Tourneur. Mathiew Alamric é o protagonista do filme de abertura, Tomorrow and Thereafter, drama negro de Noemie Lvovsky. Um ano depois do prémio de melhor realizador ter ido para João Pedro Rodrigues por O Ornitólogo, o cinema português volta a estar representado com dois filmes em secções competitivas e mais um outro fora de concurso, além de duas coproduções.

Quase sem orçamento

Verão Danado, do jovem Pedro Cabeleira (n. 1992), será a única longa-metragem em competição, na secção paralela Cineastas do Presente, dedicado a primeiras e segundas obras de longa-metragem. Filme rodado à saída da Escola Superior de Teatro e Cinema, quase sem orçamento, com Leonor Teles (Urso de Ouro das curtas em Berlim com Balada de Um Batráquio) como diretora de fotografia. Retrato de uma geração que é a sua no hiato entre o que foram os últimos dias de escola e o que será a vida adulta.

Na competição de curtas Pardo di Domani, estreia-se o documentário António e Catarina, da romena Cristina Hanes, realizado na sequência do seu mestrado integrado no programa trans-europeu DocNomads, com a Universidade Lusófona. E, fora de competição, é exibida ainda a curta O Homem de Trás-os-Montes, de Miguel Moraes Cabral, que teve já a sua estreia na última edição do IndieLisboa.

Tributo ao rock

No mesmo concurso que Verão Danado, será apresentada ainda a segunda longa-metragem da francesa Valérie Massadian, Milla, uma coprodução da Terratreme. E na competição principal estará o mais recente filme de F. J. Ossang, que acabou de ser homenageado comuma retrospetiva em Vila do Conde, 9 Doigts. Mais um filme que o francês veio rodar a Portugal, com o apoio da produtora O Som e a Fúria.

Nesta edição em que comemora os 70 anos e que, com um olhar no futuro, mudou o seu nome para apenas Festival de Locarno, o encontro anual do que de melhor se faz de cinema independente por todo o mundo prestará homenagem a Nastassja Kinski, Adrian Brody, Mathieu Kassovitz e Jean-Marie Straub, com o prémio excelência a ser entregue ao realizador de Amélie, Mathieu Kassovitz. O filme de encerramento será um tributo de Kevin Merz ao rock: Gotthard – One Life, One Soul.