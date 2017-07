O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi este domingo o primeiro a votar para as eleições da Assembleia Nacional Constituinte. Madutro afirmou que queria ser o primeiro a dar o “voto pela paz”.

"Quis ser o primeiro a dar o voto para a paz, a soberania e a independência da Venezuela (...). Hoje é um dia histórico", disse Maduro depois de ter votado, pouco depois das 06h00 (11h00 em Lisboa).

Maduro pediu aos eleitores que votassem "com fé, esperança e amor", com o objetivo de alcançar "a reconciliação, a justiça, a verdade e para superar os problemas" da Venezuela. "Oxalá o mundo abra os seus olhos sobre a nossa amada Venezuela, apaguem toda a sua campanha imperial que se fez e estendam as suas mãos", acrescentou.

Cilia Flores, a primeira-dama e candidata à Assembleia Nacional Constituinte, foi a segunda a votar.

Hoje, 19,8 milhões de venezuelanos são chamados a votar. O Conselho Nacional Eleitoral revelou que forma submetidas 6.120 candidaturas que disputam 545 cargos a eleger.

Recorde-se que a convocatória para a Assembleia Constituinte foi feita a 1 de maio. O objetivo de Maduro é alterar a Constituição, por forma a modificar aspetos relacionados com a segurança do país, entre outros. A oposição acusa o presidente venezuelano de querer instaurar um regime semelhante ao cubano no país, calando todos os que se oponham às medidas implementadas.