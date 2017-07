Ricardo Santos subiu ontem (Sábado) 16 posições no Swedish Challenge hosted byRobert Karlsson para o grupo dos 32º classificados, entre os 70 jogadores que passaram o cutneste torneio do Challenge Tour, de 200 mil euros em prémios monetários.

O profissional da PressPeople teve uma boa terceira volta de 69 pancadas, 3 abaixo do Par do KatrineholmsGolfklubb, na Suécia, para um agregado de 211 (-5).

«Hoje esteve um dia idêntico ao de quinta-feira, com algum vento, mas com menos intensidade do que ontem. Tive momentos bons e outros menos bons. A parte mais forte do jogo foi o putt, especialmente nos segundos nove buracos», escreveu o português de 34 anos no Facebook.

Com efeito, a sua primeira volta de 68 pancadas, 4 abaixo do Par, tinha sido caracterizada por 5 birdies, os mesmos desta terceira volta. Não fora aquele duplo-bogey na segunda volta de 74 (+2) e Ricardo Santos estaria bem mais em cima na classificação.

Mas, como o próprio referiu, os segundos nove buracos da terceira volta abrem-lhe boas perspetivas, pois fez 3 birdies e não sofreu bogeys.

Na frente mantém-se o espanhol Pedro Oriol (64 68 73), mas agora partilha o comando com o sueco Mikael Lundberg (66 69 70) e o escocês Ross Kellett (69 72 64), todos com 205 (-11).