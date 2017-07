Um estudo feito pela Center For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery usou o Golden Ratio (fórmula que analisa as proporções ideais humanas) e identificou a celebridade masculina mais atraente.

A análise tem como objetivo perceber o quão simétrico é um rosto, conseguindo assim detetar o homem que, aos olhos da maioria, é mais atraente que os demais.

O estudo revelou assim que, das várias celebridades analisadas, George Clooney é o mais atraente.