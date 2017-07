Maria Vieira decidiu lançar um livro que reúne alguns dos textos mais polémicos que publicou na sua página no Facebook.

De acordo com a sinopse disponível no Wook, uma das maiores livrarias online, ‘Maria no País do Facebook’ reúne “textos sarcásticos, por vezes irónicos, sobre o quotidiano português e a política mundial, destacando os textos sobre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que afirmou que ‘ficará para a história como o pior Presidente que Portugal conheceu. Uma espécie de Obama português”.

O livro é publicado pela editora Ideia-Fixa e conta com a colaboração do marido da atriz, Fernando Rocha.

A obra estará disponível para venda a partir de 25 de agosto. Maria Vieira ainda não se pronunciou sobre o assunto no seu perfil no Facebook.