O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunciou este domingo que as autoridades daquele país frustraram um “plano terrorista” que tinha como objetivo “fazer cair” um avião.

“Posso anunciar que na noite passada teve lugar uma importante operação de contra-terrorismo para impedir um plano terrorista que visava fazer cair um avião", anunciou Turnbull.

A segurança no aeroporto de Sidney foi reforçada na quinta-feira, tendo esta medida sido alargada a todos os terminais internacionais e domésticos australianos. Operações como estas permitiram às autoridades deter quatro pessoas. As autoridades estão a aconselhar os viajantes a chegarem aos aeroportos duas horas antes da partida do voo, por forma a permitir revistas de segurança adicionais.

De acordo com as declarações de Michael Keenan, ministro da Justiça, esta foi a 13ª ameaça significativa desmantelada pelas autoridades australianas desde 2014, ano em que o país elevou o nível de alerta terrorista.

"A ameaça principal à Austrália continua a ser de atores individuais, mas os eventos desta noite recordam-nos que ainda há a capacidade de pessoas terem planos sofisticados e ataques sofisticados, ainda permanecem uma ameaça real", disse Keenan.