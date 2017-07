Uma nova investigação mostra que a forma como cozinhamos arroz pode estar a prejudicar a nossa saúde. Experiências recentes mostram que o método mais usado – cozer o alimento num tacho até que a água ferva por completo – pode expor o consumidor a resquícios de arsénio.

Este elemento químico, presente nas toxinas industriais e nos pesticidas, contamina o arroz enquanto este está a fazer no tacho. Muitos defendem que os vestígios de arsénio são expelidos do arroz quando este está cozinhado.

No entanto, esta nova investigação, que foi revelada no programa ‘Trust me, I’m a Doctor’ da BBC, defende que isto só acontece quando o arroz fica a ‘secar’ durante a noite. Andy Meharg, professor de biologia da Universidade de Queens e convidado do programa, defende que o melhor é fazer exatamente isso – deixar o arroz repousar durante a noite e lavá-lo no dia seguinte.

