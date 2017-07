Melhorar o sistema de prevenção e combate aos fogos em Portugal. Foi este o desígnio que a equipa liderada por Domingos Xavier Viegas deixou patente no relatório sobre os incêndios e acidentes fatais com bombeiros que mancharam o verão de 2013, com dois fogos de grandes dimensões em Alfândega da Fé e no Caramulo. Logo no preâmbulo da parte que foi tornada pública em dezembro de 2013, os peritos diziam ter-se deparado com falhas «do sistema, dos recursos e das pessoas», que sentiam ser seu dever apontar, «uma vez que não podemos varrer estas situações para debaixo do tapete ou condescender com essas falhas e, implicitamente, pactuar com elas, tornando-nos indiretamente responsáveis pela sua repetição futura».

A segunda parte do documento que analisava os casos das nove pessoas que perderam a vida diretamente no fogo, nunca foi, ainda assim, tornada pública de forma oficial. «Infelizmente não foi divulgado e julgo que há aí ilações importantes que se deviam tirar e não foram incorporadas no sistema», disse ao SOL Xavier Viegas, que em foi junho chamado pelo MAI para analisar o fogo de Pedrógão Grande.

