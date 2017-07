Esta casa é, provavelmente, das últimas vivendas da Avenida de Berna, em Lisboa, e está situada mesmo em frente à Fundação Calouste Gulbenkian, junto à Praça de Espanha.

Agora, vai encerrar no dia 6 de agosto para dar lugar à sede do Montepio, algo que é resultado de uma permuta entre a Câmara de Lisboa e o Montepio Geral.

De acordo com o Diário de Notícias, a demolição do edifício resulta de uma permuta de terrenos aprovada pela câmara no final de 2014, e firmada em julho de 2015, na sequência dos planos do município para reformular toda a área da Praça de Espanha.

O Montepio, e a respetiva seguradora, a Lusitânia, eram proprietárias, já desde 1988, de uma parcela de terreno no lado oposto da Praça de Espanha, mas a redefinição do espaço decidida pela câmara não é compatível com a construção na área que estava na propriedade do banco.