Cristiano Ronaldo vai prestar declarações, esta segunda-feira, num tribunal em Madrid, por ser suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014.

O jogador do Real Madrid vai ser ouvido à porta fechada, pelas 11h30, pela juíza Mónica Gomez, do tribunal de primeira instância de Pozuelo de Alarcón.

De acordo com uma fonte do Tribunal Superior de Justiça de Madrid, a declaração de Ronaldo vai ser feita ainda em fase de instrução do processo, "em qualidade de suspeito", e na sequência das diligências abertas depois de o Ministério Público espanhol ter denunciado vários delitos cometidos pelo jogador entre 2011 e 2014.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é acusado de ter criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol.