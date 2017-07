A atriz Angeline Jolie está a ser acusada de exploração infantil, depois de o processo de escolha dos atores ter sido revelado numa entrevista à revista "Vanity Fair". Nessa mesma entrevista, é dito que as crianças foram obrigadas a encenar uma batalha falsa por dinheiro.

Os diretores do filme e do elenco visitaram orfanatos, circos e escolas de favelas para escolher crianças que tinham tido "experiências difíceis". "Os diretores de elenco montaram um jogo, bastante perturbador pelo seu realismo: colocaram dinheiro na mesa e pediram à criança para pensar numa coisa que podiam ter com aquele dinheiro e, depois, para roubarem o dinheiro", conta o artigo

O papel acabou por ser dado a uma menina, Srey Moch, mas Angelina Jolie revelou que a experiência terá forçado Srey a reviver momentos traumáticos: "Srey Moch foi a única criança que ficou a olhar para o dinheiro durante muito, muito tempo", disse. "Quando a forçaram a devolver o dinheiro, ela ficou cheia de emoção. Quando, mais tarde, lhe perguntaram para que era o dinheiro, ela disse que o seu avô tinha morrido e que a sua família não tinha dinheiro suficiente para um bom funeral."

O método da atriz tem deixado a internet ‘revoltada’ e já há muitos que apontam o dedo a Angelina Jolie por ter permitido que um método deste género fosse utilizado na escolha do elenco.