Pedro Santana Lopes continua a acumular um imenso role de ‘nãos’ ao PSD. Este ano, só em Lisboa, já vamos em três. Primeiro a Mauro Xavier, ex-presidente da concelhia da capital, e a Pedro Passos Coelho para ser o candidato o a presidente da Câmara Municipal de Lisboa; depois a Teresa Leal Coelho para ser seu mandatário quando esta aceitou ficar com o lugar que ele não quis; e também a Pedro Pinto para ser seu mandatário quando o deputado se candidatou a presidente da distrital de Lisboa.

‘No hard feelings’ entre Pedros

Sendo factual que o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa recusou assim três lugares de destaque em soluções de importância política para Passos Coelho – Pedro Pinto e Leal Coelho são muito próximos do presidente de partido – também é verdade que Santana já demonstrou uma distância assumida a esse tipo de convites, independentemente dos remetentes.

Nesse sentido, ao que o SOL apurou, as recusas do antigo primeiro-ministro não são fruto de qualquer quizília política com liderança nacional social-democrata.