De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas este fim de semana vão estar altas e está prevista ausência de precipitação em praticamente todo o país.

Para Lisboa está previsto um fim de semana de céu pouco nublado, em que as máximas chegam aos 29 e 30 graus Celsius, sábado e domingo, respetivamente.

Segunda-feira vai ser igualmente quente, com os termómetros a marcar 31 graus de máxima para Lisboa, com possibilidade nuvens altas.

Este sábado, para o distrito de Faro, estão previstos 35ºC de máxima e 32ºC para domingo, prevendo-se céu limpo nos dois dias. Na segunda-feira o tempo quente vai continuar, ainda que acompanhado de nuvens altas.

O Porto pode contar com máximas de 24ºC e 22ºC no sábado e domingo, com previsão de céu parcialmente nublado. Na segunda-feira, a temperatura máxima não vai além dos 21 graus. Agosto começa cinzento e com temperaturas mais baixas, com máximas a rondar os 23ºC e 24ºC.