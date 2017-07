Ana da Costa Rodrigues e Inês Belchior venceram hoje (sexta-feira) os torneios de sub-12 e de sub-10 do Oceânico World Kids Golfe, o torneio internacional juvenil de golfe mais importante de Portugal, a contar para o ranking mundial amador de golfe, cuja nona edição reuniu 136 jovens de 13 países no Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves.

Inês Belchior já sabia que iria sagrar-se vencedora, dado ser a única menina no seu escalão, mas até por isso mesmo é de elogiar ter mantido a vontade de jogar bem, como pode ver-se pelos bons resultados nos dois últimos dias, com 25 e 16 pontos, depois de uma jornada inaugural menos boa, de 13 pontos, para um total de 54 pontos.

Ana da Costa Rodrigues, por seu lado, teve concorrência, mas dominou-a na perfeição, ao liderar desde o primeiro dia. «Devo estar na melhor fase. Não me lembro de alguma vez ter tido assim vitórias seguidas», disse, referindo-se aos triunfos recentes no Campeonato Nacional de Jovens e no Campeonato Internacional Juvenil da Áustria, nas semanas anteriores. Ana da Costa Rodrigues totalizou 78 pontos, com voltas de 24, 28 e 26. «Os resultados não foram bons como queria, mas é sempre bom ganhar», concluiu a jogadora que já tinha sido campeã da prova no escalão de sub-10.

Uma situação semelhante à de Inês Belchior viveu Margaux Silva, a francesa filha de uma portuguesa e de um francês, que sabia de antemão ir ganhar no escalão de sub-18, o que ainda é mais importante para ela, pois este escalão etário atribui pontos para o ranking mundial amador e a luso-francesa está a pensar em ir estudar para os Estados Unidos, onde o valor das bolsas de estudo leva em consideração essa cotação internacional. Margaux Silva (que admite poder um dia jogar por Portugal como Filipe Lima e Joana de Sá Pereira depois da experiência nos Estados Unidos) agregou 228 pancadas, 12 acima do Par, com voltas de 74, 74 e 79.