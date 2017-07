O nome já indica de quem se trata - ou pelo menos de quem é filho: Rivaldinho é um avançado brasileiro de 22 anos, filho de Rivaldo, antiga glória do futebol brasileiro que foi inclusive eleito melhor jogador do mundo em 1999, quando maravilhava ao serviço do Barcelona.

Ora, o jovem avançado, que passou de forma bastante discreta pelo Boavista em 2015/16 (apenas quatro jogos, dois dos quais como suplente utilizado), está desde a época passada a jogar na Roménia, ao serviço do Dínamo Bucareste, e mostrou nesta quinta-feira ter pelo menos qualidade de remate.

No encontro diante do Atlético Bilbau, para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o brasileiro até começou no banco. Lançado ao intervalo, viria a empatar a partida com um golaço, num tiro de fora da área que não deu quaisquer hipóteses ao guardião basco. O lance deixou em polvorosa as bancadas romenas, onde se encontrava Rivaldo, que não evitou um salto da cadeira para celebrar o golo do filho. Mais tarde, a antiga glória canarinha dedicou uma mensagem a Rivaldinho nas redes sociais.