Alexis Sánchez é a grande ausência dos convocados do Arsenal para a Emirates Cup, torneio de pré-época onde irá defrontar o Benfica, já neste sábado.

O avançado ainda não regressou de férias, depois da participação na Taça das Confederações pela seleção do Chile, e por isso é carta fora do baralho para Arsène Wenger - tal como Mustafi, que venceu a competição pela Alemanha. De fora fica também o espanhol Santi Cazorla, lesionado de longa duração, e o inglês Kieran Gibbs, que está de saída.

Destaque para a presença, na lista, de Joe Willock, irmão do reforço encarnado Chris Willock, contratado neste mercado de transferências precisamente ao Arsenal.

O Benfica, por seu lado, já está em Londres, tendo aterrado na capital inglesa por volta das 21h00 desta sexta-feira. Além do Arsenal, no domingo as águias defrontam ainda os alemães do RB Leipzig, onde alinha o internacional sub-21 português Bruma. No mesmo dia, o Arsenal enfrenta o Sevilha, de Daniel Carriço.