Para Paulo Macedo, a instituição financeira pública cobra menos comissões que os outros bancos, tendo em conta o seu peso face ao negócio. "A Caixa tem as comissões mais baixas do mercado. A Caixa cobra entre um terço a metade ou 75% das comissões dos outros bancos", revelou o presidente.

Ainda assim, o responsável garantiu que as comissões são para manter, uma vez que, no seu entender são essenciais para aumentar a rentabilidade do banco público. «Em termos de comissões, o banco estabiliza as suas comissões em 2017.

No primeiro semestre, tem comissões semelhantes àquilo que foi verificado em junho de 2016», afirmou. Nos primeiros seis meses do ano, a instituição financeira pública apresentou resultados de serviços e comissões de 225 milhões de euros, comparativamente aos 224 milhões do período homólogo.

O presidente da Caixa afirmou também que, até ao final do ano, deverá sair das sucursais off-shore, dando assim mais um passo para a redução presença internacional. Ao mesmo tempo, a sucursal em Londres irá ser encerrada, estando o processo já numa fase adiantada. Ainda a decorrer continuam os processos de venda da atividade em África do Sul, Espanha e Brasil.