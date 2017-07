Siga a caravana da 79.º Volta a Portugal Santander Totta através da App da Volta e confira todas as etapas da maior competição de ciclismo nacional.

Esta aplicação está disponível para os sistemas iOs (iPhone e iPad) e Android, e conta com push notifications. Desta forma consegue estar atualizado sobre as últimas notícias da caravana, os vencedores das etapas ou quem está com a camisola amarela.

"Os menus simples e intuitivos permitem uma navegabilidade sem esforço. A funcionalidade tracking leva-o onde tudo acontece e acompanha os 1600 quilómetros de estrada entre Lisboa e Viseu. Os mapas disponíveis garantem-lhe uma visão detalha dos troços definidos, ao mesmo que consegue visualizar em detalhe o troço da etapa em movimento. Se estiver na estrada, pode sempre tirar uma selfie junto dos seus atletas preferidos e partilhá-la no Facebook", revela a consultora que desenvolveu a aplicação, a IT WorldIT – Sistemas de Informação.

A versão permite ainda ter acesso a outras informações, como a agenda das etapas, quais são as equipa e os ciclistas em prova e mesmo dados históricos sobre os 90 anos da Volta a Portugal. O download é gratuito.