Ao que parece, se for feito com moderação, o consumo de bebidas alcoólicas pode ter um impacto positivo na saúde.

A ciência aponta agora para os benefícios cardiovasculares, trazidos pela ingestão moderada de bebidas alcoólicas, que podem mesmo ser um ‘escudo’ protetor contra a doença dos diabetes.

De acordo com o estudo realizado pela Universidade do Sul da Dinamarca, as pessoas que bebem (álcool) entre três a quatro vezes por semana, correm um risco menor de ter diabetes do que as que bebem menos ou que não bebem de todo.

O estudo analisou 76 mil dinamarqueses, e os investigadores concluíram que o consumo de bebidas alcoólicas reduziu o risco de diabetes em 27% nos homens e em 32% nas mulheres.

Os homens que ingeriram até sete copos de vinho por semana, apresentaram menos 30% de probabilidade de ter diabetes. Já nas mulheres, os benefícios desta bebida eram notórios sempre que o consumo excedia uma porção.

No que diz respeito à ingestão de cerveja, o risco de diabetes nos homens mostrou-se inferior nos casos em que o consumo desta bebida se fixava nas seis unidades. Já nas mulheres, esta bebida não mostrou interferir com a doença, ao contrário do que se verificou com o consumo de bebidas 'espirituais', que fizeram disparar o risco de contrair a doença.