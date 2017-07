Já são conhecidos os 23 jogadores convocados pela Fiorentina para o Troféu Cinco Violinos, que o conjunto italiano disputa este sábado frente ao Sporting, em Alvalade, a partir das 18 horas. Esta será a segunda vez que os Viola enfrentam os leões nesta prova, depois da edição de 2013 - então, o Sporting venceu por 3-0, com um golo de Fredy Montero, outro de Rúben Semedo e mais um de... Carrillo, hoje no Benfica.

Este encontro irá marcar o regresso de Matías Fernández a Alvalade. O internacional chileno está de volta à Fiorentina, depois de um breve empréstimo ao AC Milan, e reencontrará assim a equipa que representou entre 2009 e 2012. Também Bruno Gaspar, lateral-direito português contratado esta temporada ao Vitória de Guimarães, faz parte dos eleitos de Stefano Pioli está também Bruno Gaspar, lateral direito que deixou o Vitória de Guimarães para rumar a Florença.

A propósito deste encontro, a Fiorentina recordou, no seu site, outra visita a Alvalade: foi em 2009, num jogo relativo à primeira mão do play-off da Liga dos Campeões que acabou empatado 2-2. Os Viola realçam o golo de Gilardino, embora o grande tento do encontro tenha sido o de Miguel Veloso. Vargas havia adiantado a Fiore, com Vukcevic a empatar para os leões. Na segunda mão, João Moutinho ainda colocou o Sporting em vantagem, mas Jovetic empatou novamente. O 1-1 final apurou os italianos para a fase de grupos da competição.