A CGD registou prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que corresponde a um quarto das perdas verificadas em junho do ano passado, ou seja, menos 155 milhões de euros face a igual período do ano passado. Para Paulo Macedo, estes resultados «estão em linha com o plano estratégico», mas admitiu que a evolução «é fortemente positiva» revelou em conferência de imprensa.

Na apresentação de resultados, a Caixa destacou a evolução dos resultados de exploração ‘core’ (margem financeira mais os resultados de serviços e comissões e menos os custos de estrutura recorrentes), que foi de 303 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano (acima dos 173 milhões de euros do primeiro semestre de 2016), que justifica com o crescimento da margem financeira e a redução de custos.

O produto bancário aumentou 57%, para 1.154 milhões de euros, suportado no aumento de 18% verificado na margem financeira (656 milhões) e, sobretudo, nos resultados de operações financeiras, que contribuíram com 275 milhões para os resultados, contra perdas de 49 milhões em junho do ano passado. «Este montante reflete essencialmente os ganhos decorrentes da evolução das taxas de juro em mercado e de uma adequada gestão dos instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro da carteira de títulos», refere a instituição financeira.

Já os custos operacionais aumentaram 2%, para 638 milhões. Uma subida que está relacionada com as despesas reestruturação., caso contrário os custos de estrutura teriam diminuído 4,9%. «O impacto dos custos com pessoal não recorrente, no montante de 61,0 milhões de euros (44,3 milhões de euros líquidos de impostos), diz respeito ao provisionamento do Programa de Pré-Reformas e do Programa de Revogação por Mútuo Acordo. Excluindo aquele impacto, os custos de estrutura teriam diminuído 4,9%», salienta a Caixa.



Crédito e depósitos recuam



Em termos de atividade, o crédito a clientes caiu 7,4%, para 60,5 mil milhões. Já os depósitos baixaram 3,5% face a igual período do ano passado, totalizando 69,6 mil milhões, sobretudo devido à queda de 9,7% verificada nas operações internacionais.

As imparidades do crédito também contribuíram positivamente para os resultados, já que recuaram 82% para 55 milhões. No entanto, este efeito foi anulado pelo facto de as restantes provisões e imparidades terem aumentado mais de dez vezes, passando para 344 milhões, «dos quais 322,0 milhões de euros de natureza não recorrente, relacionadas com a reestruturação e alienação de atividades internacionais», refere o banco público.