Rui Reininho, vocalista dos GNR, confessou que chegou a pensar no suicídio durante os tratamentos para a hepatite C.

Na cerimónia da apresentação do relatório sobre hepatites virais, Rui Reininho disse que os tratamentos “eram violentíssimos”. O desespero fez com que Rui Reininho pensasse em “acabar com a vida”.

Recorde-se que o cantor foi diagnosticado com hepatite C em 1990.