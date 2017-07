Uma mulher de 38 anos deu à luz num voo da Lufthansa, quando voava entre Bogotá e Frankfurt, na quarta-feira. O avião estava a quase 12 mil metros de altitude, quando a mulher entrou em trabalho de parto.

A tripulação assistiu a mulher de forma rápida, tendo movido vários passageiros para a frente do avião para transformar a parte de trás numa sala de partos improvisada. Três médicos que iam a bordo do avião auxiliaram o parto juntamente com alguns membros da tripulação.

Depois de o bebé ter nascido, o piloto desviou o avião para Manchester, na Inglaterra e após a mãe e o bebé já estarem com os paramédicos, o voo voltou a descolar e a prosseguir o seu percurso até Frankfurt.