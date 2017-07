Um anel de diamantes desapareceu do Museu Britânico, em Londres, em 2011, mas só agora é que o seu desaparecimento foi divulgado.

Segundo a BBC, estima-se que a peça tenha um valor superior a 750 mil libras (cerca de 840 mil euros). O anuncio tardio foi justificado com o facto de as perdas naquele museu só serem divulgadas cinco anos depois do acontecimento.

A revelação do desaparecimento foi feita num relatório de contas anuais do museu, onde confirma o desaparecimento do anel em agosto de 2011.