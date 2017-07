Um homem atropelou, esta sexta-feira, várias pessoas no centro de Helsínquia, capital da Finlândia e do acidente resultou um morto e vários feridos, avança a Reuters.

O condutor tem cerca de 50 anos e já foi detido pelas autoridades, que alegaram que o homem estaria alcoolizado.

De entre os vários feridos, quatro pessoas foram transportadas para o hospital.

