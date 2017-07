A estação de televisão norte-americana CNN comparou Lisboa e Porto e concluiu que a última cidade é a mais ‘cool’ de Portugal.

A capital portuguesa tinha sido considerada, pela CNN, a cidade mais ‘cool’ da Europa nos últimos anos, mas agora parece que esta ganhou um rival.

A estação norte-americana fez um ‘frente a frente’ com as duas cidades portuguesas, para descobrir qual delas tem a melhor praia, a melhor comida, os cafés mais ‘in’ e a melhor vida noturna.

O Porto 'levou' o prémio.

A CNN fez a comparação com base em vários fatores:

‘Tripeiros’ vs ‘Alfacinhas’

A CNN considera que o Porto vence pela alcunha do seu povo. O nome ‘tripeiros’, que é proveniente do prato típico da cidade, tripas à moda do Porto, assenta melhor e é mais "fixe" do que alfacinhas.

Douro vs Tejo

A disposição do Porto envolve o rio Douro de uma forma, segundo a CNN, mais acolhedora do que Lisboa. O canal norte-americano considera ainda o rio Douro uma das regiões vinícolas mais bonitas do mundo.

Ribeira vs Alfama

Na comparação dos bairros históricos de cada uma das cidades, a Ribeira sai a ganhar. Em Alfama, a pedra calcária branca é dominante, a pintura tem tons mais claros e pastel, enquanto a Ribeira exibe tons mais sombrios e fachadas de azulejos, revelando um ambiente mais intimo. De acordo com a CNN, o bairro do Porto tem uma vantagem: o facto de manter a autenticidade.

Praias

Ambas as cidades estão muito próximas de praia. As praias de Lisboa têm inicio na foz do Tejo e estendem-se ao longo de Cascais, até Sintra, encontrando do outro lado do rio as praias da Costa da Caparica e da Serra da Arrábida. No entanto o Porto vence devido à maior proximidade com as zonas balneares.

Vida Noturna. Onde é melhor?

A CNN adianta que prefere a noite do Porto, recomendando os bares em redor da Praça dos Leões e das Galerias de Paris.

Vinho do Porto ou Ginjinha?

No que diz respeito às bebidas, o Porto tem vantagem clara. Segundo a CNN, a bebida do Porto tem um caráter mais nobre, sobrepondo-se assim à Ginjinha de Lisboa.

A melhor vista

Em Lisboa existem vários miradouros, mas ainda assim a cidade do Porto é a preferida, com o miradouro da Nossa Senhora do Pilar e a vista sobre o rio, as casas coloridas da Ribeira e o resto da cidade.

Cafés emblemáticos

Os cafés de Lisboa, como é o caso da "Confeitaria Nacional" e "A Brasileira" são um marco histórico na zona comercial do Chiado, mas não superam a arquitetura do" Café Guarany" e o "Majestic", sendo este último o favorito da escritora J.K. Rowling e o local apontado como o ‘nascimento’ da saga Harry Potter.