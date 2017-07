Garden Sketching

É uma proposta da Fundação Calouste Gulbenkian, para urban sketchers profissionais e amadores, mas pode ser aproveitada por miúdos e graúdos que queiram passar uma tarde nos jardins munidos de caderno, lápis e canetas. A Gulbenkian apela à partilha dos desenhos e publicou online uma amostra de alguns trabalhos que têm chegado à fundação. gulbenkian.pt

Quinta Pedagógica dos Olivais

Vale a pena uma visita e os mais pequenos vão adorar. Aos sábados há atividades para as famílias, mas a quinta na freguesia dos Olivais, em Lisboa, está aberta de 3.ª a 6ª, das 9h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 19h. É uma verdadeira amostra de campo no meio da cidade, com ovelhas, vacas, burros, cabras, patos ou coelhos. A dificuldade vai ser pegar nos miúdos para vir embora.quintapedagogica.cm-lisboa.pt

Debaixo de água

O Oceanário de Lisboa tem este verão dois novos tubarões-de-pontas-negras-de-recife, o que só por si é mais um motivo para uma visita. Além disso, até 15 de setembro há atividades para os mais novos, dos 4 aos 12 anos. Podem ser marcadas ao dia (40 euros), em pacotes de quatro dias consecutivos (150 euros) ou cinco (180 euros), o que inclui entrada, atividades, almoço e uma lembrança. Cada dia tem um tema, da “Idade do Degelo” à “Pequena Sereia”, passando pelo surf ou pelos ecossistemas marinhos, autênticas cidades no fundo do mar. Se é mesmo dos tubarões que eles gostam, pode sempre enviá-los para passar uma noite fora de casa na companhia destes amigos. O programa começa às 20h e termina às 10h do dia seguinte. Há a hipótese de marcar em família (um adulto acompanhado por uma ou duas crianças com mais de 4 anos). Dos seis aos 12 anos, as crianças podem também participar sozinhas e serão inseridas num grupo e acompanhadas por dois educadores. Em ambas as modalidades, o custo é de 60 euros por participante e inclui visita ao aquário, acampamento junto a uma das janelas panorâmicas e atividades noturnas, ceia às 22h30 e depois vêm os preparativos para ir dormir à meia-noite. A alvorada é pelas 7h15 e segue-se uma visita aos bastidores do oceanário e à exposição permanente. Ainda há vagas para agosto, dependendo da idade da criança e da atividade pretendida.

oceanario.pt

O maravilhoso mundo da ciência

Além das exposições temporárias e permanentes, o Pavilhão de Conhecimento tem programa específico de atividades para este verão dirigido a crianças entre os 6 e os 12 anos. As atividades das “Férias com Ciência” decorrem diariamente das 9h às 18h30. É possível reservar só um dia (40 euros) ou uma semana de atividades (160 euros). Ainda há vagas para as semanas a partir de 14 de agosto. Há dois programas intercalados ao longo do verão, pelo que dá para fazer duas semanas sem repetir atividades. As sessões vão convencer os mais curiosos só pelos nomes: pilhas de fruta (será possível acender uma lâmpada com uma banana ou um limão?), moléculas à mesa, treino espacial e cometas gulosos são algumas propostas, para abrir o apetite pela ciência.

pavconhecimento.pt

Descobrir o céu noturno

Há vários observatórios no país e se passar por Constância, o Centro de Ciência Viva é paragem obrigatória. No final de agosto, se os seus miúdos forem fascinados pelas coisas do Espaço, a Astrofesta em Monsaraz é incontornável. O certame decorre a 25, 26 e 27 de agosto e, além das estrelas, à noite dá para espreitar Júpiter e Saturno pelo telescópio de astrónomos amadores e profissionais. Durante o dia há palestras e minicursos de introdução à astronomia ou astrofotografia de paisagem. Se os seus planos não contemplarem uma passagem por este Alentejo, basta ir para um destino longe do barulho das luzes e ter um smartphone para fazer do seu filho um pequeno astrónomo. Há várias app com GPS que ajudam a desvendar o céu noturno e a descobrir cada uma das constelações. Pode também instalar uma aplicação que ajude a perceber quando é que a Estação Espacial Internacional vai cruzar o firmamento e acompanhar o trajeto do pontinho luminoso no céu e imaginar o que estarão a fazer lá em cima os astronautas.

De visita aos dinossauros

Se o seu filho está nesta fase, pode começar por dizer-lhe que para o ano, se calhar, já vai dar para ir ao Parque Jurássico da Lourinhã, que começou a ser construído em janeiro. Entretanto, de 11 a 13 de agosto, esta capital dos dinossauros organiza uma mostra de três dias. O programa da iniciativa “Dinossauros Saem à Rua” inclui animação de rua, conferências e cinema de 360 graus no Pavilhão Lourinhanossaurus (Pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã). Haverá ainda tempo para gulodices com um concurso de “cake design jurássico” e a exposição do maior ninho de dinossauros em chocolate. Se os dinossauros forem mesmo a praia dos mais novos da família (ou dos mais velhos, claro) aproveite as férias para visitar o maior trilho de pegadas de dinossauros saurópodes do mundo… na Serra de Aire. O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas fica a 10 quilómetros de Fátima, inclui 20 pistas de pegadas e a maior tem 147 metros.

dinossaurossaemarua.pt

Amigos à distância

Tinha um “penfriend” quando era miúdo? Com a rapidez com que eles trocam mensagens no WhatsApp e Snapchat, enviar uma carta e ficar à espera da resposta na volta do correio vai parecer uma proposta alienígena, mas se calhar alguns até alinham. Poderão encontrar interlocutores nos quatro cantos do mundo em PenPal World (www.penpalworld.com), ou Students of the World (www.studentsoftheworld.info).

Cápsula do tempo

É um clássico das brincadeiras de miúdos e pode ser uma boa ocupação para uma tarde sem nada para fazer no campo, na cidade ou até na praia. A ideia é juntar num recipiente alguns objetos e previsões para o futuro, para abrir meses ou anos mais tarde. Se costuma ir de férias para a terra, pode implementar a tradição na família e enterrar uma cápsula para descobrir no próximo ano com fotografias de como eles estão agora, ideias de como vai correr o ano e o que gostavam de fazer ou coisas que queiram largar, como a chucha ou uma fralda. Para dar um toque ainda mais de velha guarda à brincadeira podem desenhar um mapa com o sítio onde esconderam a cápsula para mais tarde fazerem da descoberta um jogo de pista.

Regresso à era Medieval

Não faltam feiras medievais pelo país fora, mas em Alcobaça há todo um parque temático dedicado a este período. Durante o ano é mais vocacionado para escolas e grupos, mas de 1 julho a 10 de setembro está aberto todos os dias ao público em geral. O ponto alto é um torneio medieval que se realiza todas as tardes, em princípio às 18h, à exceção de 2.ª e 3.ª feira. As animações incluem ainda uma interação com a padeira de Aljubarrota ou uma visita ao casal de lontras Pedro e Inês, animais comuns no Rio Alcoa. Crianças até aos três anos não pagam entrada. O bilhete até aos 10 anos, bem como para maiores de 65, custa 6.50. Dos 11 aos 65 anos, a entrada tem o custo de 10 euros. O bilhete de família (dois adultos + duas crianças) custa 30 euros. O parque oferece ainda atividades radicais como canoagem ou slide, pagas à parte.parquedosmonges.com