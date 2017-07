Uma interessante campanha que chega de Espanha. O Huesca, clube que milita na II liga espanhola, lançou um desafio aos seus adeptos: a oferta de um bilhete de época em troca... da tatuagem do símbolo do clube.

Sob o lema "Ponemos el corazón" ("Pomos o coração"), a direção do clube aragonês criou uma forma original de tentar atrair mais adeptos para os jogos em casa na nova temporada. "A SD Huesca desafia os seus adeptos a demonstrarem a sua ambição e compromisso com a equipa. Pusemos o coração nesta campanha de sócios. E vocês?", pode ler-se no desafio lançado pelo clube, que além do bilhete anual ainda financiará em 60 euros qualquer tatuagem com o emblema.

A campanha começa a 30 de julho e irá estender-se até 22 de setembro.