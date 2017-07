Será certamente uma das lesões mais estranhas de sempre no desporto, que obrigou mesmo a irmã-gémea da número 1 mundial a abandonar o Open de Nanchang, na China.

Kristyna Pliskova, irmã de Karolina Pliskova, estava a vencer por 3-0 no primeiro set a japonesa Nao Hibino. Numa das pausas do encontro, a tenista checa decidiu aproximar-se de uma das ventoinhas presentes ao redor do court, mas na tentativa de a ajustar, aproximou demasiado a mão esquerda - a sua dominante - e cortou-se num dedo.

Horrid luck. :( Looks like her thumb.

Kr Pliskova got hurt her finger(s) while adjusting the fan (skip to 0:40). Retired 3-0 up.

A tenista de 25 anos ainda tentou estancar a hemorragia e aguentar as dores, mas não foi capaz, sendo forçada a desistir de um torneio em que era a terceira cabeça-de-série. Acontece.