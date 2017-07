Os homens, em determinadas situações, na altura de garantir uma boa performance a nível sexual podem ficar ansiosos e com muita pressão em cima, motivo pelo qual não conseguem manter a ereção no momento certo.

A edição norte-americana da Men’s Health revelou sete formas de conseguir manter um bom desempenho sexual.

Beber café:

Um estudo refere que os homens que bebem cerca de dois a três cafés por dia têm menos probabilidade de sofrer de disfunção eréctil;

Deixar de fumar:

Não é novidade nenhuma, o tabaco é o ‘inimigo’ do coração e, portanto, quando as pessoas fumam, o coração tem menos força a bombear o sangue, daí poder interferir com a parte da ereção;

Praticar exercício físico:

O exercício é ótimo para o coração e melhora, significativamente, a performance sexual;

Comer alimentos ricos em flavonóides:

Um estudo indica que quem inclui alimentos como mirtilos, laranjas, uvas e peras, tem menos 19% de probabilidade de desenvolver disfunção eréctil;

Relaxar:

O stress e a ansiedade são os piores ‘inimigos’ da libido e da ereção;

Não beber álcool:

O álcool costuma deixar as pessoas mais desinibidas, no entanto afeta a função nervosa que cria a ereção;

Tratar bem da higiene oral:

Homens com doenças gengivais ou periodontais têm duas vezes mais probabilidade de sofrer de disfunção eréctil;