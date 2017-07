A Trivago.pt selecionou os dez melhores estabelecimentos portugueses para passar a noite este verão sem gastar muito dinheiro.

• Praia da Vitória, Açores: a partir de 78 euros por noite. Destino perfeito para quem quer conhecer o melhor dos Açores, sem abdicar da praia. A baía da Praia da Vitória abriga a maior praia de areia dos Açores e é perfeita para a prática de desportos náuticos.

• Póvoa de Varzim: a partir de 79 euros por noite. A 30 minutos do Porto, situada numa planície costeira arenosa, a meio caminho entre os rios Minho e Douro. Conhecida pelo seu extenso areal, a Póvoa é dos mais populares destinos de praia no norte de Portugal.

• Setúbal: a partir de 79 euros por noite. As praias de Setúbal, a um passo de Lisboa, são abraçadas pelo manto verde da serra da Arrábida, oferecendo assim uma sombra refrescante e um ambiente único para uma escapadela relaxante. Pode encontrar o Portinho da Arrábida, considerado uma das sete maravilhas naturais de Portugal, e a praia de Galapinhos, nomeada melhor destino europeu de 2017.

• Matosinhos: a partir de 80 euros por noite. Voltada para o oceano Atlântico, Matosinhos é um destino de praia que recorta a costa em traços desiguais. Algumas das suas praias são pequenas e sossegadas, outras contam com um areal a perder de vista, convidando a passeios à beira-mar.

• Torres Vedras: a partir de 80 euros por noite. Além das praias de Santa Cruz e de Porto Novo, Torres Vedras conta com campos de golfe, centros hípicos, piscinas e ainda a Estância Termal de Fonte dos Frades (Maceira), procurada pelas qualidades terapêuticas das suas águas.

• Peniche: a partir de 82 euros por noite. Capital da onda e um dos melhores spots de surf da Europa, Peniche é uma cidade à beira-mar, excelente para a prática do surf, mas não só. Com águas límpidas e areias claras, as praias de Peniche primam pela sua qualidade e beleza natural.

• Silves: a partir de 82 euros por noite. Eleito um dos destinos mais baratos do Algarve e também um dos maiores. Famoso pela praia de Armação de Pera, mas não só.

• Ericeira: a partir de 84 euros por noite. As praias, o surf e o património gastronómico – dos peixes e mariscos – são os maiores atrativos da Ericeira, uma vila localizada a cerca de 45 minutos de Lisboa.

• Esposende: a partir de 84 euros por noite. A menos de uma hora do Porto encontramos Esposende, um concelho com 18 quilómetros de costa atlântica, conhecido pelas suas praias, trilhos de natureza, artes e saberes, cultura e gastronomia.

• Figueira da Foz: a partir de 90 euros por noite. Conhecida como a “rainha das praias de Portugal”, a Figueira da Foz conta com uma imensidão de praias de areia dourada onde chegam ondas perfeitas para surfistas e bodyboarders. Uma cidade cheia de charme à beira-mar.