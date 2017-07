A Câmara Municipal de Lisboa colocou à venda 42 veículos. Os preços vão desde os 500 aos 4500 euros.

Os veículos, que variam entre 1968 e 2004, vão ser colocados à venda em hasta pública no dia 31 de agosto no edifício municipal do Campo Grande. A autarquia tem como objetivo arrecadar cerca de 50 mil euros.

A Câmara explica ainda que as viaturas “têm danos no interior e na carroçaria, desconhecendo o seu estado mecânico”.