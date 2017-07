O candidato do PSD à Câmara de Loures, André Ventura, escreveu uma carta aberta a todos os candidatos, pedindo-lhes que dispensem todos os veículos e motoristas atualmente ao serviço dos autarcas.

Para Ventura, é “ultrajante que o pessoal político, sejam eles autarcas eleitos ou assessores – num concelho com os problemas de transportes como o nosso – se desloque em viaturas da Câmara Municipal, ainda por cima, em alguns casos, com motoristas”.

Mas o candidato não ficou por aqui e sugere também a dispensa de “todo o pessoal político não eleito e dirigentes de empresas ou outros organismos municipais, afetando-os para o transporte de idosos e doentes aos hospitais ou outras instituições públicas”.

A proposta do candidato do PSD passa pela assinatura de um acordo pré-eleitoral, que comprometa todos independentemente do resultado de dia 1 de outubro.

“O tempo pré-eleitoral que vivemos, pode também servir para estabelecermos consensos. Há assuntos demasiado urgentes para serem resolvidos no concelho de Loures e que nos exigem que saibamos colocar de parte as nossas diferenças, quer sejam ideológicas, quer sejam meramente programáticas”, escreve André Ventura.