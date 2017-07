Um estudo da Marktest que analisou os comportamentos e o consumo dos portugueses indica que o Espanha é o destino predileto dos habitantes que saem de Portugal para passar férias.

Em primeiro lugar encontra-se o nosso país vizinho com 18,3%, seguido de França com 15,2% e Inglaterra com 13,8%.

Já no fim da lista encontra-se o Brasil, Marrocos e Cabo Verde com apenas 3%.