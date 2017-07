Bill Gates, o fundador da Microsoft, libertou o primeiro lugar para o fundador da Amazon e detentor da maior parte das ações, Jeff Bezos. Tudo aconteceu devido a uma perda de 35 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de euros, na fortuna de Gates, e Bezos passou a ser o homem mais rico do mundo. No entanto, este sucedido apenas durou algumas horas, pois Bill Gates terá, muito rapidamente, recuperado o primeiro lugar.

Segundo a lista atualizada da Forbes, Bezos passou a ser detentor do primeiro lugar (do homem mais rico do mundo), graças à valorização das ações das empresas que subiram cerca de 40% no último ano.

De acordo com o New York Times, cada ação da Amazon vale 1,063 dólares, cerca de 884, 47 euros, e Jeff Bezos detém praticamente 17% da empresa, algo que equivale a 81 milhões de ações.