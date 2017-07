De acordo com fontes próximas da família de Chester Bennington, citadas pelo site TMZ, a cerimónia fúnebre será apenas aberta aos familiares e aos amigos mais próximos.

A publicação garante que a família quer uma cerimónia privada para as pessoas mais próximas do cantor, contudo os fãs não ficaram satisfeitos com esta revelação e exigem fazer uma última homenagem ao seu ídolo.

Os familiares não querem, de igual modo, comprar uma sepultura ao lado da Chris Cornell, um grande amigo do vocalista dos Linkin Park, uma vez que este se encontra sepultando num espaço público, no cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles.