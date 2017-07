O antigo jogador de futebol Perivaldo, que chegou a ser sem-abrigo em Lisboa, morreu na madrugada desta quinta-feira devido a uma pneumonia, escreve o Diário de Notícias.

O ex-internacional do Brasil tinha 64 anos e morreu no hospital Universitário Gafrée Guinale, no Rio de Janeiro.

Perivaldo chegou à seleção brasileira na década de 70 e 80, mas já nos anos 90 mudou-se para Portugal e acabou a viver nas ruas de Lisboa e a vender roupa na feira da ladra.

O ex-jogador voltou ao Brasil há cerca de quatro anos para se reencontrar com a família, num encontro promovido pelo Sindicato dos jogadores profissionais de futebol de Portugal e do Rio de Janeiro.