Foi dominado no início da tarde desta sexta-feira o incêndio florestal de Portas do Ródão, em Nisa, no distrito de Portalegre.

O fogo teve origem em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, acabando por chegar ao concelho vizinho de Nisa.

Dois bombeiros sofreram queimaduras e foram assistidos nas urgências do hospital de Portalegre. Entretanto já tiveram alta.