De acordo com uma investigação, levada a cabo por cientistas do Colégio de Medicina do Bronx, o segredo para ter uma vida mais longa pode estar no cérebro, mais precismente na implantação de células estaminais neurais.

“A nossa investigação mostra um número de células estaminais neurias do hipotálamo enfraquecem ao longo da vida de um animal e este declínio acelera o envelhecimento”, refere um dos investigadores em declarações à revista Nature.

“Também descobrimos que os efeitos desta perda não são irreversíveis. Ao restabelecer essas células estaminais ou moléculas que produzem, é possível atrasar ou mesmo reverter vários aspetos do envelhecimento por todo o corpo”, conclui.

Os resultados deste estudo foram obtidos através de experiências em ratos de laboratório, mas ainda assim os investigadores alertaram que não significa que esta experiência seja fácil de aplicar nos seres humanos.