Um homem encontrou uma mala debaixo de uma árvore à porta da agência de um banco, em Berlim.

A mala estava abandonada e o homem resolveu abri-la, lá dentro havia 3500 euros em dinheiro e 22 barras de ouro, no valor estimado de 35 mil euros, segundo a imprensa alemã.

O homem voltou então a fechar a mala e foi entregá-la à polícia, além do dinheiro e do ouro estavam também documentos pessoais, que permitiram às autoridades descobrir quem era o proprietário.

O dono da mala, colocou-a no chão enquanto estava a trancar o cadeado da bicicleta e depois esqueceu-se completamente dela e foi-se embora.

Valeu-lhe a honestidade do homem que encontrou a mala, que assim voltou de carteira vazia mas de consciência tranquila.

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...



Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC